В Зеленодольске депутаты почтили память Ильшата Ганиева минутой молчания

В исполнительном комитете Зеленодольска на объединенной сессии города и района депутаты почтили память депутата Госсовета РТ и гендиректора тепличного комбината «Майский» Ильшата Ганиева минутой молчания. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев выразил соболезнования, отметил, что район и республика понесли большую утрату.

«Это большая утрата! Он был для меня старшим товарищем, учителем, наставником. Ильшат Газимович — человек-созидатель, жил и трудился во благо республики и его жителей. 34 года он возглавлял тепличный комбинат „Майский“, ставший одним из самых узнаваемых брендов Татарстана», — произнес Афанасьев.

По его словам, год от года комбинат наращивал свою мощь, являясь локомотивом отрасли сельского хозяйства в Татарстане. Здесь же самая высокая зарплата в отрасли — 89,6 тысячи рублей.

«Сильный руководитель, патриот, меценат. Его вклад в развитие Зеленодольского района бесценен. Ильшат Газимович стал инициатором многих социальных проектов. Для сотрудников „Майского“ строились дома, объекты социальной инфраструктуры. Благодаря его поддержке в Осиново спроектировали пристрой к лицею имени Карпова, он поддерживал сельские школы, обеспечивая детей бесплатным горячим питанием и свежими овощами. У нас были далеко идущие планы — Ильшат Газимович взял на себя проектирование детской школы искусств и бассейна в Осиново», — отметил он.

В пресс-службе Зеленодольского района «Татар-информу» рассказали, что завтра с территории комбината «Майский» должна была отправиться фура с гуманитарным грузом. В отправке гуманитарного конвоя непосредственное участие принял Ильшат Ганиев. В составе груза — необходимые предметы для военнослужащих, в том числе генераторы, УАЗы.

«Он всегда активно помогал нашим бойцам, закупал и отправлял все необходимое. Эту фуру мы завтра обязательно отправим, такова воля безвременного ушедшего. Светлая память!» — сказал Михаил Афанасьев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прощание с депутатом Ильшатом Ганиевым состоится 24 ноября в здании Госсовета РТ.