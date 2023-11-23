Прощание с депутатом Ильшатом Ганиевым состоится 24 ноября в здании Госсовета РТ

Прощание с депутатом, генеральным директором тепличного комбината «Майский» Ильшатом Ганиевым состоится завтра, 24 ноября, в 9 часов в здании Государственного Совета РТ. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на 49-м заседании парламента.

«Сегодня на 70-м году жизни скончался депутат Ильшат Ганиев. Он избирался депутатом Госсовета пять созывов, с большой отдачей работал в постоянной комиссии по вопросам экологической безопасности, природным ресурсам и природопользованию, а затем в Комитете Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике», – сказал Мухаметшин.

Глава парламента подчеркнул, что Ганиев пользовался огромным авторитетом как среди депутатов, так и среди избирателей. Председатель Госсовета выразил соболезнования его родным и близким.

«Скорбим вместе с ними», – подчеркнул он.

Парламентарии почтили память Ганиева минутой молчания.