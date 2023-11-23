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Прощание с депутатом Ильшатом Ганиевым состоится 24 ноября в здании Госсовета РТ
Прощание с депутатом, генеральным директором тепличного комбината «Майский» Ильшатом Ганиевым состоится завтра, 24 ноября, в 9 часов в здании Государственного Совета РТ. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на 49-м заседании парламента.
«Сегодня на 70-м году жизни скончался депутат Ильшат Ганиев. Он избирался депутатом Госсовета пять созывов, с большой отдачей работал в постоянной комиссии по вопросам экологической безопасности, природным ресурсам и природопользованию, а затем в Комитете Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике», – сказал Мухаметшин.
Глава парламента подчеркнул, что Ганиев пользовался огромным авторитетом как среди депутатов, так и среди избирателей. Председатель Госсовета выразил соболезнования его родным и близким.
«Скорбим вместе с ними», – подчеркнул он.
Парламентарии почтили память Ганиева минутой молчания.
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