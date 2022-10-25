В Заинске второй день подряд проходит отправка мобилизованных

Сегодня, 25 октября, с утра от здания военкомата на двух малогабаритных автобусах призванные из запаса жители Заинского района Татарстана отправились на сборный пункт в Казань. Об этом сообщает «Заинск-информ».

Проводы прошли в торжественной обстановке. У мобилизованных было время попрощаться с родными и близкими. Перед дорогой они получили все необходимые инструкции и информацию о мерах социальной поддержки, предусмотренных для их семей.

По традиции будущих бойцов благословили священнослужители Заинского района.

Накануне, 24 октября, у здания военного комиссариата также собрались жители Заинска, которые пришли проводить своих родных — братьев, мужей и сыновей.

«С одной стороны, испытываю гордость, и в то же время не могу не плакать», — поделилась одна из матерей, пришедших проводить на военную службу своего сына.

Следующая отправка запланирована на 28 октября. В этот день еще одна партия призванных из запаса отправится на переподготовку в Казань.

«Все будет хорошо! Мы обязательно вернемся! Кто, если не мы? Мы идем защищать наших родных, наши семьи, чтобы вы спали спокойно!» — заявил один из мобилизованных, в завуалированной форме процитировав девиз Воздушно-десантных войск.

Специальную военную операцию на Украине начал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей. Кабмин Татарстана 24 октября ввел дополнительные меры поддержки для родственников мобилизованных.