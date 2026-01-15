news_header_top
Общество 15 января 2026 13:57

В Заинске в 2026 году благоустроят девять дворов

В Заинске в 2026 году благоустроят девять дворов

В Татарстане продолжается реализация программы Раиса республики по комплексному благоустройству дворовых территорий «Наш двор». В наступившем году в республике запланировано обновление 561 дворовой территории в 13 муниципальных образованиях.

В перечень вошел и Заинский район – здесь благоустроят девять дворов. В том числе работы пройдут во дворе дома №7а по улице Макарова.

Согласно предварительной схеме, на данной территории запланированы обновление дорожного покрытия, установка новых скамеек и урн. После завершения работ двор станет более удобным и комфортным для жителей.

Программа «Наш двор» реализуется по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в сфере городской среды. За время ее реализации в республике благоустроено 5174 двора, программой охвачено около 1,5 млн жителей, в том числе более 300 тыс. детей.

Фото: пресс-служба Заинского района РТ.

