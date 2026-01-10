В Татарстане благоустроят 561 придомовую территорию по программе «Наш двор»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году в рамках программы «Наш двор» обновят 561 придомовую территорию в 13 муниципалитетах Татарстана. Об этом на еженедельном совещании в Доме Правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Его слова цитирует пресс-служба ведомства.

На реализацию программы выделили 10 млрд рублей. Начало работ запланировано на конец апреля.

Большую часть дворов обновят в Казани – 246, в Набережных Челнах – 68, в Зеленодольском районе – 62, в Нижнекамском – 55.

Работы коснутся благоустройства дворовых площадок, детских и спортивных зон, а также подъездов и тротуаров.