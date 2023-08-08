В Забайкалье разыскивают третьего подозреваемого в избиении участника СВО

В Забайкалье полицейские ищут третьего подозреваемого в избиении участника СВО.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю, 43-летний подозреваемый местный житель объявлен в розыск. Следователи дали поручение сотрудникам полиции установить местонахождение подозреваемого и доставить его для допроса.

Напомним, в Забайкальском крае нетрезвая компания избила бойца СВО. Как выяснилось, конфликт возник в одном из кафе. Несмотря на то, что участник СВО постарался избежать конфликта и покинул кафе, другие посетители решили продолжить выяснение отношений. В результате мужчине нанесли телесные повреждения.

Позднее полицейские задержали одного из нападавших. В отношении 27-летнего местного жителя расследуются уголовные дела за умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Кроме того, задержали и второго соучастника. Следователи в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.