Полицейские задержали одного из нападавших на участника СВО в Забайкалье, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

Напомним, в Забайкальском крае пьяная компания неизвестных избила бойца СВО. В какой-то момент молодые люди начали проявлять агрессию по отношению к участнику СВО. После того, как мужчина покинул кафе, компания догнала его и нанесла телесные повреждения.

Позднее полицейским удалось задержать одного из участников драки. В отношении 27-летнего местного жителя расследуются уголовные дела за умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В ведомстве отметили, что предварительное расследование уголовных дел находится на контроле руководства УМВД России по Забайкальскому краю.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью потерпевшего. В зависимости от результатов экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью. Кроме того, в действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления по статье о дискредитации ВС РФ.