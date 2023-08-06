В Забайкалье пьяная компания избила участника СВО

В Забайкальском крае нетрезвая компания избила бойца СВО, сообщил губернатор Александр Осипов в своем телеграм-канале.

Как выяснилось, в одном из кафе произошел конфликт между двумя компаниями, в одной из которых находился участник СВО.

В какой-то момент пьяная компания начала проявлять агрессию по отношению к бойцу СВО. Несмотря на то, что мужчина постарался избежать конфликта и покинул кафе, другие посетители решили продолжить выяснение отношений. Нетрезвая компания нанесла мужчине телесные повреждения.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия и допросы. Ситуация находится на контроле краевых властей и Москвы, отметил губернатор.