В Южной Корее с 18 декабря участвовать в частных встречах смогут максимум 4 человека
С 18 декабря по 2 января в Южной Корее ужесточают социальную дистанцию. В частных встречах смогут одновременно участвовать до четырех человек включительно. При этом все они должны быть полностью вакцинированными, сообщает оперативный штаб Москвы.
Невакцинированные граждане смогут посещать общепит и рестораны только в одиночку, покупать еду навынос или пользоваться доставками.
Ранее в стране было ограничено время работы кафе и ресторанов, они должны закрываться в 21.00.
Всего в мире зарегистрировано более 270 млн случаев коронавирусной инфекции. В ряде стран введены жесткие Covid-ограничения.
Новый штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день выявлен в 86 странах, включая Россию.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что заражение «омикроном» подтверждено у 25 человек.