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Общество 18 января 2024 20:47

YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон TV»

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Видеохостинг YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV».

На данный момент при попытке зайти на канал сервис замечает, что «эта страница недоступна», и предлагает поискать что-нибудь другое.

Михалков вел канал «Besogon TV» с марта 2011 года, со временем из него выросла телепрограмма «Бесогон ТВ». К январю 2023-го число подписчиков канала достигло 1,47 млн.

Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в России не планируется блокировать YouTube.

#Никита Михалков #youtube
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