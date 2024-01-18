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YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон TV»
Видеохостинг YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV».
На данный момент при попытке зайти на канал сервис замечает, что «эта страница недоступна», и предлагает поискать что-нибудь другое.
Михалков вел канал «Besogon TV» с марта 2011 года, со временем из него выросла телепрограмма «Бесогон ТВ». К январю 2023-го число подписчиков канала достигло 1,47 млн.
Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в России не планируется блокировать YouTube.
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