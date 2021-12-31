Новая российская вакцина «Конвасэл» может быть зарегистрирована в первой половине 2022-го

Новая российская вакцина от Covid-19 «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года. Об этом руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала в интервью каналу «Россия-24».

«Мы планируем до конца этого года подать отчет. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы», — пояснила она.

Препарат разработали специалисты Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток. Доклинические испытания завершились в июне этого года — исследования доказали безопасность, иммуногенность и защитный потенциал вакцины.

Скворцова также добавила, что готова промплощадка для масштабирования вакцины до 30 млн доз в год. Цех рекомбинантных препаратов, по ее словам, соответствует полностью любым требованиям GMP.