В Японии продлят запрет на выдачу виз иностранцам из-за коронавируса
В японской столице Токио продлят полный запрет на выдачу новых въездных виз иностранцам на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.
Ограничения могут продлится до конца февраля.
Сейчас в страну могут въезжать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, у которых есть разрешение на длительное или постоянное проживание.
Также из-за распространения коронавируса в японских префектурах Окинава, Хиросима и Ямагути с 9 января в связи с ухудшением эпидемической ситуации ввели режим усиленных мер для улучшения ситуации.
Напомним, 6 января в стране было выявлено более 4,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным числом с 18 сентября 2021 года.
Ранее в Японии группа исследователей из Токийского института медицинских наук приступила к разработке вакцины, которая будет способна обеспечивать пожизненную защиту от Covid-19.