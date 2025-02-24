В январе темп роста инфляции в Татарстане опередил средний по России и Приволжью

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Годовая инфляция в Татарстане в январе разогналась до 10,03%, что выше, чем в среднем по России в целом (9,92%) и по Приволжскому федеральному округу (9,97%). Об этом сообщает Центробанк РФ.

«Основные причины ускорения роста цен в республике – увеличение издержек производителей некоторых товаров, а также повышение государственных пошлин за отдельные услуги», – констатировали в Банке России.

При этом годовой прирост цен на продовольствие в январе 2025 года по разным причинам почти не изменился по сравнению с декабрем 2024-го, составив 12,42%.

В частности, из-за более теплого января оказались меньше затраты на обогрев теплиц местных производителей огурцов, были заключены соглашения о стабилизации цен на некоторые виды хлебов. Вместе с тем производители мясной продукции продолжили переносить в цены возросшие расходы, в том числе на оплату труда, упаковку, логистику, а предложение рыбных продуктов уменьшилось из-за снижения объема вылова и переработки рыбы в целом по стране.

Рост цен на непродовольственные товары в январе 2025-го ускорился до 5,46% по сравнению с 5,27% в декабре 2024-го. В основном это оказалось обусловлено увеличением затрат производителей некоторых товаров. Производители отечественных автомобилей переносили в стоимость машин возросшие затраты, а золотые обручальные кольца подорожали из-за роста цен на золото на мировом рынке.

Инфляция в сфере услуг в январе 2025 года ускорилась до 13,34% по сравнению с 12,37% в декабре 2024-го. Помимо прочего, на это повлияло изменение государственных пошлин за некоторые услуги (например на повторное получение гербового документа, чего не было долгое время).