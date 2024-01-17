В январе самыми высокооплачиваемыми в Казани стали вакансии директора школы и клепальщика

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В столице Татарстана в январе 2023 года самыми высокооплачиваемыми оказались вакансии директора частной школы и сборщика-клепальщика. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob, специалисты которого изучили 170 тыс. вакансий в крупнейших городах России.

Управляющему (директору) одной из частных школ Казани были готовы платить зарплату в размере от 120 тыс. до 150 тыс. рублей и бонусы. Попадание такой вакансии, связанной с педагогическим менеджментом, в число высокооплачиваемых оказалось отличительной чертой столицы РТ.

В свою очередь сборщику-клепальщику в Казани обещают оплату до 100 тыс. рублей, дополнительные дни отпуска, возмещение затрат на аренду жилья для иногородних сотрудников, полис ДМС и льготное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

Работодатель, который ищет сотрудников этой профессии, специализируется на осуществлении полного производственного цикла, включающего проектирование, производство, гарантийное и постгарантийное обслуживание авиационной техники, отмечает пресс-служба сервиса.

На третьем месте оказалась вакансия маркетолога с оплатой до 90 тыс. рублей. На четвертой позиции разместилась вакансия заведующего отделением общей врачебной практики в поликлинике — ему предлагают зарплату от 80 тыс. рублей.

Замкнула казанский топ-5 вакансия ведущего менеджера региональных продаж. Такому сотруднику готовы платить от 80 тыс. рублей и обещают премии.

В целом в крупных городах наиболее высокооплачиваемыми предложениями января стали вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Стоит отметить, что врачи попали в топ зарплатных предложений не только в Казани, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Самаре, Омске, Перми и Уфе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году средняя зарплата в Татарстане выросла на 18,4% и составила 59,5 тыс. рублей. При этом Казань в IV квартале завершившегося года вошла в топ-5 российских городов по зарплатным ожиданиям.