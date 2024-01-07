Казань вошла в топ-5 российских городов по зарплатным ожиданиям

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Столица Татарстана в IV квартале 2023 года заняла четвертое место среди крупных и средних российских городов по зарплатным ожиданиям соискателей вакансий. Об этом свидетельствуют результаты социологического мониторинга, который проводит Финансовый университет при Правительстве РФ.

Средний размер ожидаемой зарплаты в Казани составил 122 тыс. рублей в месяц. В еще одном татарстанском городе, присутствующем в мониторинге, — Набережных Челнах он равнялся 108 тыс. рублей.

Лидером по зарплатным ожиданиям оказался Владивосток, где они составили 127 тыс. рублей. На втором месте Волгоград с 126 тыс., на третьем — Рязань с 124 тыс. Пятым стал Новокузнецк с ожидаемой зарплатой в 121 тыс. рублей.

При этом в Москве средний размер ожидаемой зарплаты равнялся 116 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 113 тыс.

В целом же в IV квартале 2023 года средняя зарплата, на которую ориентируются соискатели вакансий, достигла 115 тыс. рублей против 100 тыс. годом ранее и 94 тыс. в IV квартале 2021-го. Медианный размер желаемой зарплаты равнялся 93 тыс. рублей по сравнению с 86 тыс. в 2022 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России с 1 января 2024 года в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина минимальный размер оплаты труда вырос на 18,5%, до 19 242 рублей в месяц.