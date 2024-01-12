В 2023 году средняя зарплата в Татарстане выросла на 18,4% и составила 59,5 тыс. рублей

Республика Татарстан занимает лидирующее место по уровню заработной платы среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом рассказала на итоговом заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

Средняя заработная плата за январь — октябрь 2023 года в республике увеличилась на 18,4% к уровню аналогичного периода 2022 года и составила 59,5 тыс. рублей. Реальная заработная плата, по данным Зариповой, увеличилась на 13,2%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что наибольший спрос на кадры в Татарстане сложился в промышленности. В этой сфере жителям республики готовы предложить 12 тыс. вакансий. В пятерку самых востребованных также вошли сферы строительства и ЖКХ — 5,1 тыс. вакансий, транспорта — 3,5 тыс., здравоохранения — 2,4 тыс. и образования — 1,6 тыс. вакансий.