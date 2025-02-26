Инфляция снова выше 10%: что стоит за ростом цен в Татарстане

Годовая инфляция в Татарстане в январе впервые с февраля 2023-го превысила 10%. Рост цен оказался выше, чем в целом по России (9,92%) и в ПФО (9,97%). Ускорение в Нацбанке РТ объяснили, как и ранее, ростом издержек производителей, а также повышением госпошлин за отдельные услуги. Подробнее в обзоре «Татар-информа».





В продуктах в январе рост цен сократился – до 0,98% после резкого взлета до 2,33% в декабре

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В январе впервые с февраля 2023-го годовая инфляция в Татарстане превысила 10%

Годовая инфляция в Республике Татарстан в январе 2025 года выросла до 10,03% – после 9,66% месяцем ранее. Последний раз двузначный уровень показателя роста цен Нацбанк РТ фиксировал в феврале 2023-го (10,74%), с тех пор инфляция часто подбиралась к 10%, но за эту символическую планку не переходила.

Впрочем, январское «достижение» было предсказуемо. И даже ожидаемо. Тем более что и в целом по России, по оценкам Минэкономразвития РФ, основанным на недельных данных Росстата, годовая инфляция тоже все-таки поднялась до 10%, пусть и к 17 февраля.

В помесячной динамике рост цен в Татарстане в январе разогнался до 1,56% после небольшого замедления до 1,25% в декабре. Это пик за последний год; в статистике Нацбанка РТ за последние пять лет сопоставимого уровня найти не удалось. И даже с исключением сезонности рост цен в первом месяце 2025-го все равно оказался выше, чем в последнем месяце 2024-го, – 1,17% против 1,14%.

При этом в продуктах в январе рост цен сократился – до 0,98% после резкого взлета до 2,33% в декабре (здесь и далее уточненные данные с устранением сезонности). В «непродах» ускорился незначительно – до 0,64% (с 0,58% месяцем ранее), а вот в услугах взлетел до рекордных для последних лет 2,13% (после замедления для 0,32% в декабре).

Годовая инфляция в продуктовой рознице за месяц практически не изменилась (12,42%), в непродовольственных товарах выросла незначительно (до 5,46%, после 5,27% в декабре), а вот в услугах поднялась до рекордных за последнее 10-летие 13,34% (с 12,37%).

Показательно, что базовая инфляция в январе составила 10,16% (после 9,58% в декабре), то есть выше общего индекса потребительских цен (ИПЦ). Напомним, этот индикатор отражает изменение цен на товары и услуги, но без учета влияний административных и сезонных факторов (скачков цен на отдельные виды плодоовощной продукции, услуги пассажирского транспорта, связи, жилищно-коммунальных услуг, моторное топливо и т.д.). То есть в целом характеризует наиболее устойчивую часть ИПЦ.

Причина динамики в услугах – рост госпошлин

Основная причина ускорения роста цен в республике, по данным Нацбанка РТ, – увеличение издержек производителей некоторых товаров. И это объяснение давно стало стандартным. Но на этот раз добавлено еще одно основание – повышение государственных пошлин за отдельные услуги, в частности органов ЗАГС.

По данным ПСБ, сильнее всего в январе подорожали гербовый сбор в ЗАГСе (+42%), а также удостоверение завещания у нотариуса (+32%), что было связано с разовым повышением с 1 января по всей России госпошлин, которые не росли уже продолжительное время. Все это и разогнало динамику в услугах. Внес свою лепту в это и сезонный рост тарифов (на капремонт, услуги транспорта и другие).

Из-за теплой погоды в начале этого года расходы тепличных хозяйств на освещение и обгрев снизились. В итоге огурцы подорожали менее значительно, чем в январе 2024-го Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К стабильности в продуктах, по оценке регулятора, «привело действие разнонаправленных факторов». Например, из-за теплой погоды в начале этого года (в сравнении с морозами, которые стояли в Татарстане годом ранее) расходы тепличных хозяйств на освещение и обогрев снизились. В итоге огурцы подорожали менее значительно, чем в январе 2024-го. А соглашения, заключенные в начале 2025-го с крупнейшими хлебопекарными предприятиями в Татарстане, позволили стабилизировать цены на некоторые виды хлеба и хлебобулочных изделий.

А вот производители мясной продукции, как и ранее, продолжали переносить в цены возросшие расходы, в том числе на оплату труда, упаковку, логистику. Поэтому в январе сильнее, чем в декабре, подорожало мясо птицы, говядина и свинина (в годовом сопоставлении). Что касается рыбных продуктов, то по этому сегменту сильно ударило общее снижение объемов вылова и переработки рыбы в России. Предложение в итоге сократилось, а затраты рыбопромышленников (на зарплату, упаковку и логистику) – нет, и они также закладывали их в стоимость своей продукции. Со всеми вытекающими на ценниках.

В «непродах» рост цен в годовом выражении в Нацбанке РТ объяснили тем же «ростом затрат производителей некоторых товаров», в частности отечественных автомобилей. Они переносили в стоимость машин затраты на модернизацию производств, оплату труда и логистику. Поэтому в начале года (по сравнению с декабрем) авто российских марок дорожали быстрее. А подорожание золота на мировом рынке ударило по ювелирам – и ускорило годовой рост цен на золотые обручальные кольца.

Прогноз по инфляции на конец года – диапазон 7-8%

По данным ЦБ, в целом по России цены в январе с исключением сезонности росли медленнее, чем в декабре, снижались и устойчивые темпы инфляции. Но так как это снижение произошло с очень высокой точки, месячные приросты оставались значительными. Инфляционное давление в целом по экономике тоже не ослабевает.

Основная причина роста цен — высокий спрос, который превышает возможности производства. Поэтому ЦБ намерен сохранять жесткую денежно-кредитную политику максимально долгое время. При этом выдача кредитов сильно замедлилась, а люди стали больше откладывать деньги. Именно это, скорее всего, повлияло на решение ЦБ оставить ключевую ставку на рекордном уровне в 21% на первом заседании в этом году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что зафиксированное снижение ценовых ожиданий компаний дает более веские основания считать, «что уже набранной жесткости денежно-кредитных условий может быть достаточно, чтобы инфляция в ближайшие месяцы начала замедляться».

Эльвира Набиуллина заявила, что зафиксированное снижение ценовых ожиданий компаний дает более веские основания считать, «что уже набранной жесткости денежно-кредитных условий может быть достаточно, чтобы инфляция в ближайшие месяцы начала замедляться» Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

Другой позитивный сигнал – в феврале ЦБ зафиксировал и первое с сентября 2024-го снижение инфляционных ожиданий населения на год вперед, пусть и всего на 0,3 п. п. за месяц, до 13,7% (после 14% в январе). Хотя оценка наблюдаемой домохозяйствами текущей инфляции осталась практически на том же уровне – 16,5% (в январе было 16,4%), это максимумы с декабря 2023-го.

«Разворот начинает формироваться, пока ожидания высокие, и процесс только в начальной стадии, возможно – искаженный излишним оптимизмом по внешнеполитической повестке», – отмечает Егор Сусин из Газпромбанка.

Тем не менее тормозной путь дезинфляции ожидается длинным: по обновленному макропрогнозу ЦБ, по итогам 2025-го рост цен окажется в диапазоне 7-8% (в Минэкономразвития РФ считают так же). А к целевому таргету в 4% инфляцию Банк России рассчитывает загнать теперь только в 2026-м. Хотя, согласно свежему среднесрочному консенсус-прогнозу экономистов из пула ЦБ, этого не случится – в следующем году они ставят на 4,5-4,6%. При этом разброс прогнозов аналитиков по инфляции на конец текущего года впечатляет еще сильнее – от 5,2% до 8,6%.

«О начале устойчивого дезинфляционного тренда говорить пока преждевременно»

Как бы то ни было, но снижения «ключа» в ближайшее время никто не ожидает. Хотя, как считают в Райффайзен-банке, «такой сценарий не выгоден для экономики, так как дезинфляционного эффекта можно было бы добиться и меньшим уровнем ключевой ставки».

«О начале устойчивого дезинфляционного тренда говорить пока преждевременно, однако для этого есть несколько условий. Замедление темпов роста потребительских расходов будет происходить в том числе за счет снижения темпов социальных расходов, а также существенного охлаждения кредитования (при повышении сбережений). Определенное позитивное влияние окажет и укрепление курса рубля (в краткосрочной перспективе)», – считают в банке.

Определенное позитивное влияние окажет и укрепление курса рубля (в краткосрочной перспективе), считают в банке Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Ключевым же фактором дезинфляции там называют «замедление экономической активности – как на фоне бюджетной консолидации, так и под влиянием уже достигнутой жесткости денежно-кредитных условий». Прогноз самого Райффайзен-банка – 6,5% к концу этого года, что позволит снизить ключевую ставку до 16%.

«Говорить об устойчивом снижении ценовой динамики и ждать смягчения политики ЦБ еще рано. Месячные уровни инфляции по-прежнему у пиков последних лет, а годовой уровень лишь стабилизировался… Скорректированные на сезонность индикаторы инфляции все еще высоки – в январе годовая базовая инфляция, по данным ЦБ, опустилась к 11%. В феврале она, вероятно, будет ниже (8-10%). Но гарантий, что тренд на снижение инфляции закрепится, нет. По-прежнему ждем начала смягчения ДКП не раньше сентября», – говорят в ПСБ.

Банк России в своем базовом сценарии ожидает, что инфляционное давление в ближайшие месяцы начнет постепенно снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности.

По оценке ФГ «Финам», «мягкий сценарий ЦБ предполагает возможность начала снижения ключевой ставки уже начиная с апрельского заседания, с выходом к 16% к концу года»: «Жесткий сценарий не исключает возможность ее временного повышения до 23% с завершением года на текущем уровне».

«Мы пока сохраняем ожидания пика ставки на текущем уровне, считаем возможным начало снижения ставки с июня-июля (самый ранний возможный срок – апрель) с выходом на 17-18% к концу года. Но неопределенность различных альтернативных сценариев остается высокой. Необходимыми предпосылками для снижения ключевой ставки должны стать устойчивое замедление текущей сезонно скорректированной инфляции и снижение инфляционных ожиданий. Скорее всего, ситуация станет более ясной к следующему опорному заседанию в конце апреля: с учетом временных лагов ДКП, которые ЦБ оценивает в 3-6 кварталов, должны начать проявляться эффекты от повышения ключевой ставки в июле – октябре прошлого года, будут видны оперативные данные по экономической ситуации в первом квартале, могут появиться предварительные результаты готовящихся переговоров по Украине», – говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.