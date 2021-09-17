В храме Христа Спасителя помянули погибшего главу МЧС Евгения Зиничева

Сегодня в Москве в храме Христа Спасителя прошел традиционный молебен в честь покровительницы пожарных иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». В ходе молебна упомянули трагически погибшего главу МЧС Евгения Зиничева, сообщает ТАСС.

На молебне собрались около 400 человек.

55-летний министр трагически погиб 8 сентября в Норильске на межведомственных учениях. Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил главе МЧС генералу армии Евгению Зиничеву звание Героя России, о чем сообщал «Татар-информ».

Пожарные и спасатели особо почитают икону Божией Матери «Неопалимая Купина», считая ее своей покровительницей и заступницей. Молебен «Неопалимой Купине» проводится ежегодно по всей стране 17 сентября.