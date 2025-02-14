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Общество 14 февраля 2025 17:10

В хозяйствах РТ за год произошло восемь смертельных производственных травм

В прошлом году в сельхозформированиях Татарстана произошло 19 случаев производственного травматизма, причем восемь из них привели к смерти. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Управления Гостехнадзора РТ.

«Всплеск производственного травматизма в 2024 году говорит о необходимости ужесточения требований со стороны инспекторов управления к состоянию самоходной техники, так как большинство несчастных случаев происходит с участием техники и механизмов», – заявил он.

Зяббаров подчеркнул, что в прошлом году было зафиксировано 18 пожаров, в том числе четыре случая возгорания самоходной техники. «Основная причина потери техники – неисправность электрооборудования», – уточнил он.

Кроме того, за прошлый год произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием самоходной техники.

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#производственный травматизм #травмы на производстве
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