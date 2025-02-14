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Общество 14 февраля 2025 14:35

В Татарстане за год произошло 26 ДТП с участием самоходных машин

В Татарстане за год произошло 26 ДТП с участием самоходных машин
Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

За прошлый год в Татарстане произошло 26 дорожно-транспортных происшествий с участием самоходных машин. Об этом сообщил начальник Управления Гостехнадзора РТ Альберт Бурганов на заседании коллегии ведомства.

«Из-за нарушений правил дорожного движения ранения и травмы различной степени тяжести получили 26 человек. В том числе зарегистрировано четыре случая с участием детей. Зафиксировано семь случаев со смертельным исходом. Показатель смертности за последние два года остается высоким», – рассказал он.

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Бурганова, сохраняются также случаи возгорания самоходной техники, в основном сельскохозяйственной – тракторов и комбайнов. В прошлом году зарегистрировано четыре таких случая.

«За последние годы в Татарстане и в целом по стране участились случаи детского и подросткового травматизма при управлении квадроциклами и снегоходами. Нередко такие поездки заканчиваются травмами и смертью», – добавил он.

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Только за последние четыре года зафиксировано 21 происшествие с участием квадроциклов и снегоходов. В них погибло шесть детей. А в прошлом году в таких происшествиях погибло четыре ребенка, подчеркнул начальник управления.

«Служба Гостехнадзора вышла с инициативой о проведении в школах и техникумах районов республики «Уроков безопасности»», – заключил он.

#ДТП #смертельное дтп #травмы детей #квадроцикл #снегоход
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