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Здоровье
4 января 2022  17:52

В Хорватии выявили первый случай заражения гриппом и коронавирусом одновременно

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Первый случай одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией был выявлен в Хорватии, сообщила представитель Хорватского управления общественного здоровья Дияна Майер. Об этом сообщает РИА Новости. 

Это явление называется «флурон». 

Отмечается, что симптомы двух заболеваний накладываются друг на друга и осложняют состояние больного.

«В Хорватии выявлен первый случай флурона, человек заражен гриппом и Covid-19. Это осложняет ситуацию — две болезни и симптомы обеих, которые накладываются друг на друга и их трудно различить. У гриппа более тяжелые — температура 39 градусов, боль в мышцах. У коронавируса менее выраженные симптомы, болезнь постепенно развивается», — сказала Майер.

Ранее в стране были выявлены первые случаи заражения новым штаммом «омикрон».

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

 

#омикрон #коронавирус #хорватия
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