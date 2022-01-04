В Хорватии выявили первый случай заражения гриппом и коронавирусом одновременно

Первый случай одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией был выявлен в Хорватии, сообщила представитель Хорватского управления общественного здоровья Дияна Майер. Об этом сообщает РИА Новости.

Это явление называется «флурон».

Отмечается, что симптомы двух заболеваний накладываются друг на друга и осложняют состояние больного.

«В Хорватии выявлен первый случай флурона, человек заражен гриппом и Covid-19. Это осложняет ситуацию — две болезни и симптомы обеих, которые накладываются друг на друга и их трудно различить. У гриппа более тяжелые — температура 39 градусов, боль в мышцах. У коронавируса менее выраженные симптомы, болезнь постепенно развивается», — сказала Майер.

Ранее в стране были выявлены первые случаи заражения новым штаммом «омикрон».

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».