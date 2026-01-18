В Хакасии из‑за аномальных морозов лопнул рельс, задержаны шесть грузовых составов

Аномальные холода в Хакасии привели к повреждению железнодорожного пути на перегоне Нанхчул – Бискамжа в Аскизском районе. Об этом сообщил заместитель главы региона Дмитрий Бученик.

По его словам, рельс лопнул из-за мороза, что привело к полной остановке движения на участке. В результате задержаны шесть грузовых составов. Сейчас специалисты занимаются восстановлением пути.

Экстремальные погодные условия сохраняются: по данным ГУ МЧС, сегодня в Хакасии ожидается похолодание до минус 45 градусов.

Татарстан, согласно предварительным прогнозам синоптиков, в начале следующей недели вновь окажется под влиянием атмосферных фронтов. Ожидается дальнейшее постепенное потепление.