news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 января 2026 06:00

После ночных морозов в Татарстане начнется постепенное повышение температурного фона

Читайте нас в
Телеграм
После ночных морозов в Татарстане начнется постепенное повышение температурного фона
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 18 января, в Татарстане начнется постепенное повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны.

Ветер при этом сменит направление с юго-восточного и восточного на юго-западное и чуть-чуть усилится – до 5–10 м/с. На дорогах гололедица.

После ночных и утренних морозов (до -27 градусов при прояснениях) днем воздух в регионе прогреется до -9, -14 градусов (в Казани – до -9, -11 градусов).

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели Татарстан вновь окажется во власти атмосферных фронтов. Постепенное потепление продолжится.

читайте также
На выходных сибирский антициклон вызовет 30-градусные морозы в Татарстане
На выходных сибирский антициклон вызовет 30-градусные морозы в Татарстане
Похолодание до -27 градусов ожидается ночью и утром в Татарстане 18 января
Похолодание до -27 градусов ожидается ночью и утром в Татарстане 18 января
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #потепление
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026