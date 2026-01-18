После ночных морозов в Татарстане начнется постепенное повышение температурного фона

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 18 января, в Татарстане начнется постепенное повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны.

Ветер при этом сменит направление с юго-восточного и восточного на юго-западное и чуть-чуть усилится – до 5–10 м/с. На дорогах гололедица.

После ночных и утренних морозов (до -27 градусов при прояснениях) днем воздух в регионе прогреется до -9, -14 градусов (в Казани – до -9, -11 градусов).

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели Татарстан вновь окажется во власти атмосферных фронтов. Постепенное потепление продолжится.