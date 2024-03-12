В хадже паломников из Татарстана будут сопровождать врачи

Фото: © «Татар-информ»

Власти Татарстана обеспечат медицинским сопровождением паломников из республики, которые отправятся в хадж. Об этом рассказал генеральный директор оператора «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов, сообщает издание «Миллиард.Татар».

По словам Вахитова, каждый год татарстанских хаджиев сопровождают 20 врачей различных специальностей, начиная от терапевтов и заканчивая эндокринологами, гинекологами и так далее. При этом у медиков имеются медпункты с большим количеством лекарств в отелях и палаточном городе Мина.

Директор «ДУМ РТ Хадж» также заметил, что обычно врачи сталкиваются с простудами, распространенными среди паломников из России. Люди чаще всего заболевают потому, что после жаркой улицы попадают под поток воздуха от кондиционера.

Ранее стало известно, что срок подачи документов в хадж продлен до 15 апреля. Полностью интервью Раниса Вахитова «Татар-информу» можно прочитать по ссылке.