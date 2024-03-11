news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 11 марта 2024 16:26

Вахитов: Срок подачи документов в хадж продлен

Скопировать ссылку

Документы в хадж можно подать до 15 апреля. До этой же даты продлен и срок оплаты, сообщил гендиректор оператора «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов. Напомним, ранее срок подачи заканчивался 25 февраля.

Со слов спикера, министерство по делам хаджа Саудовской Аравии продлило прием документов из-за внутренней политики ведомства, пишет «Миллиард Татар».

Вахитов отметил, что в 2024 году Саудовская Аравия примет 3 млн паломников из разных уголков мира.

читайте также
«Когда постишься, время пролетает быстро»: хазрат о том, как правильно держать уразу
«Когда постишься, время пролетает быстро»: хазрат о том, как правильно держать уразу
#хадж #документы #прием #сроки
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100