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Вахитов: Срок подачи документов в хадж продлен
Документы в хадж можно подать до 15 апреля. До этой же даты продлен и срок оплаты, сообщил гендиректор оператора «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов. Напомним, ранее срок подачи заканчивался 25 февраля.
Со слов спикера, министерство по делам хаджа Саудовской Аравии продлило прием документов из-за внутренней политики ведомства, пишет «Миллиард Татар».
Вахитов отметил, что в 2024 году Саудовская Аравия примет 3 млн паломников из разных уголков мира.
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