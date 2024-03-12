Ранис Вахитов: «Было множество историй, когда человек, посетивший хадж, преображался»

Генеральный директор «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов

Фото: © «Миллиард.Татар»

«Если раньше хаджи могли часами ждать в аэропорту, то сейчас процедуры пограничного и таможенного контроля для паломников упростились»

– Ранис Абдуллович, какие услуги предоставляет ДУМ РТ Хадж?

– Наша компания работает с 2012 года. Каждый год мы стараемся увеличить качество наших услуг и приблизится во время проживания в Мекке ближе к Каабе. Мы обеспечиваем перелет, проживание, питание и медицинскую помощь. За все время нашего существования в хадж было отправлено порядка 18 тыс. человек. Трудности у нас были только во время пандемии, как и во всем мире. Если посмотрите на фото хаджа 2020 года, то увидите, что двор около Каабы был почти пустым, чего, наверное, не было за всю мировую историю. В этом году Саудовская Аравия примет 3 миллиона паломников из числа иностранцев и местных верующих.



– Чем Ваша компания отличается от остальных игроков на этом рынке услуг?



– Мы стараемся, чтобы наши отели были лучше и ближе к Каабе. Можно взять номер за 3-6 км от мечети аль-Харам («Запретная мечеть», здесь расположена Кааба и другие святыни – ред.), но нужно понимать, что расстояние от него до святыни придется преодолевать пешком или в переполненном транспорте в жару в пробках. Наши отели в зависимости от программы находится на расстоянии от 150 метров до 2,5 км от аль-Харама. В программах «Комфорт» предусмотрены автобусы до аль-Харама. Человек, выбирая нас, понимает, что ему окажут услуги на высшем уровне. Многие нам доверяют своих родителей, потому что знают, что в поездке с ними ничего не случится.

– Изменилась ли квота на количество паломников в этом году?



– Она в этом году не уменьшилась и не увеличилась. На Татарстан квота составляет 1800 человек, а на всю Россию выделили 25 тысяч мест. В этом году прием документов и оплаты на хадж были до 25 февраля, но Саудовская Аравия передвинула сроки до 15 апреля. Сроки сдвигаются не из-за нашего желания, а по решению саудитского министерства хаджа. Правила могут меняться каждый год, и мы, как гости, должны им подчинятся. Первые вылеты начнутся 1-го по 10-е июня. Возвращение на родину будет с 23 июня по 6 июля. Время вылета хаджи зависит от приобретенного тура.



– Есть ли еще изменения в политике проведения хаджа на этот год?



– Изменения затронули и размещение в палаточном городе в долине Мина. Там каждый год во время хаджа проживает порядка 3 млн. человек. В этом году лагерь должны обшить гипсокартонном и разместить кондиционеры в палатках. Мина разделена на сектора. Есть индонезийский, индийский, европейский и т.д. Паломников из России размещают в европейской части. Стандартно в палатках живут около 20 человек, и кондиционеры в их временных жилищах значительно улучшат условия жизни. Помимо этого, для комфорта предоставляются матрасы, подушки и одеяла. Паломников также регулярно кормят на всем протяжении маршрута.



Сейчас условия хаджа стараниями Саудовской Аравии стали более комфортными. Если раньше хаджи могли часами ждать в аэропорту, то сейчас процедуры пограничного и таможенного контроля для паломников упростились, и люди достаточно быстро проходят все бюрократические процедуры.

«Обычно наши клиенты – это татары из Татарстана или соседних регионов» Фото: © «Миллиард.Татар»

«Цена путевок привязана к курсу доллара. Если он растет, то и цены в рублях, соответственно, тоже»

– Какие туры Вы предоставляете и чем они отличаются?



– У нас есть 4 программы. Самой дешевой является комбинированная – 410 тысяч рублей. В нее входит вылет из Казани и Москвы в Дубай. После прилета в эмираты люди пересаживаются на автобусы и едут до 36 часов до святынь Мекки или Медины. Есть программа и с прямым перелетом. Самолет из Казани летит в Дубай, а оттуда прямым рейсом в Джидду или Медину: стоит 477 тысяч рублей. В этом году мы планируем прямы вылеты с помощью нашего партнера – авиакомпании Джазира. Специально под хадж для Казани буду предоставлены 2 авиаборта. В прошлом главным перевалочным пунктом был Стамбул, но «Турецкие авиалинии» довольно дорогие, что прямым образом сказывалось на стоимость путевки.



– То есть, эти туры отличаются только способом перевозки?



– Да. По прибытии на место купившие путевки «Эконом – комби» за 410 тыс. и «Эконом самолетный» за 477 тысяч живут в отелях равного сегмента в равных условиях. Проживание в лучшую сторону отличается в программе «Комфорт»: людей размещают в отелях 4 звезды: стоимость 553 тысячи рублей. В эту программу также входит шведский стол. Мы долго сотрудничаем с турецкой кухней. Она более привычна для жителей наших регионов, в отличие от арабской, изобилующей острыми пряностями.

Также для желающих есть и наиболее комфортная вип программа. Она включает в себя проживание в «Часах» напротив «мечети аль-Харам» в отелях 5 звезд. В Медине паломники, купившие этот тур, также проживают в пятизвездочных отелях, а в палаточном городе Мина у верующих не матрасы, а удобные кресла – кровати. Люксовая программа направлена на состоятельных людей, которые хотят оказаться в хадже, но не могут надолго отказаться от своих обязанностей, поэтому продолжительность данной программы составляет всего 11 дней.



– Люди часто говорят, что дорого. Насколько они правы?



– Цена путевок привязана к курсу доллара. Если он растет, то и цены в рублях, соответственно, тоже. Раньше комфорт стоил 460 тысяч. В этом году стоимость уже 553 тысячи. Мы привязали стоимость к доллару, потому что Саудовская Аравия привязана к нему, и там он почти не меняется. Если мы посмотрим на путевки 2012 года, то их цена была около 100 тысяч. Надо понимать, что программы дорогие, потому что включают в себя целый перечень услуг. А именно перелеты, проживание в отелях и местах совершения хаджа, питание, трансфер между городами и местами совершения обрядов, экскурсиями и т.д. Кроме того мы организуем сопровождение имамами-руководителями и медицинскими работниками, комплектами паломника.

«За все время нашего существования в хадж было отправлено порядка 18 тыс. человек» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В паломничестве люди часто начинают переживать, что они что-то неправильно сделали или пропустили»

– Ранис Абдуллович, из каких регионов России к Вам обращаются?



– Обычно наши клиенты – это татары из Татарстана или соседних регионов. Как правило, к нам обращаются из больших городов и районных центров.



– Какие услуги ДУМ РТ Хадж еще предлагает?

– Мы не просто продаем путевки, мы также готовим верующих к хаджу. Перед вылетом мы проводим уроки, где преподаватели показывают, как правильно совершить ритуалы Хаджа. У нас есть литература и инфографика, показывающая, как сделать все правильно. Занятия начинаются за месяц до хаджа в мечетях. Уроки открыт, и на них может прийти любой желающий, но обычно на них присутствую только хаджии. Преподавание осуществляют специалисты из Российского исламского университета, медресе Мухаммадия и имамы мухтасибы. Они же потом и сопровождают паломников. Это упрощает жизнь хаджиев, потому что сопровождающие обладают религиозными знаниями, и опытом совершения хаджа, а кто-то из них совершает паломничество порядка 15 лет. Эти меры позволяют создать лучшие условия для правильного совершения хаджа паломниками.



– Как паломнику понять, принялся ли его хадж?



– В паломничестве люди часто начинают переживать, что они что-то неправильно сделали или пропустили. Часто возникает вопрос: как понять, что хадж засчитан? В хадисе говорится: «Кто совершит хадж и не будет сквернословить и грешить, вернется [свободным от грехов], каким он был в тот день, когда мать родила его». Поэтому в первую очередь паломнику необходимо проявлять терпение и настроится на правильное осмысленное исполнения всех обрядов, а именно сделать от себя все, чтобы хадж был пройден искренне и по всем требованиям. А примется хадж или нет – это знает только Всевышний.



– Какой средний портрет татарстанского хаджи?



– Едут самые разнообразные люди, начиная от обычных молодых людей, заканчивая крупными бизнесменами и пожилыми людьми. Сложно представить средний портрет, потому что хадж – это фард (обязательное условие) для каждого мусульманина, у которого есть возможность поехать. Есть люди, которым достаточно одного раза. А другие могут ездить с периодической регулярностью в хадж или умру. Важно помнить, что все они по прибытии в Мекку облачаются в белую одежду и становятся равными перед Всевышнем. Все статусы обнуляются, и человек как будто бы переживает судный день. Было множество историй, когда человек, посетивший хадж преображался в лучшую сторону. Хадж – это один из столпов ислама. И совершения хаджа один раз в жизни является обязательным для каждого мусульманина, если у него на то есть возможность. Но многие паломники, поняв ценность этого паломничества, стараются вернуться в Мекку для исполнения повторного хаджа или умры. Кроме того, верующий может совершить повторный хадж или умру не только за себя, но и за своих умерших родственников или близких (родители, дедушки, бабушки и т.д.).

«Едут самые разнообразные люди, начиная от обычных молодых людей, заканчивая крупными бизнесменами и пожилыми людьми» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В начале 2000-х из Казани собирали целые караваны на автобусах»

– Как решаются вопросы сохранности здоровья в хадже?



– Хаджи должен быть готов не только духовно, но и физически. Паломникам оформляется хадж-виза. Если ему стало плохо или он получил травмы, то он может обратиться в медицинские учреждения. Страховка покрывает все лечение. Помимо нее Татарстан обеспечивает верующих врачами. От нас каждый год ездит около 20 медиков. Все они разной квалификации, начиная от стандартных терапевтов, закачивая эндокринологами, гинекологии и т.д. Они также являются практикующими верующими. В самом хадже медики сопровождают группы, а в отелях у них имеются медпункты с большим количеством медикаментов. В Мине также размещаются круглосуточные медицинские пункты, и медики сопровождают наших паломников во время исполнения всех ритуалов.



– Какие болезни подстерегают хаджи?



– Наши врачи, как правило, сталкиваются с обычными простудами. Не акклиматизировавшемуся человеку в паломничестве очень легко заболеть, если он с жаркой улицы зайдет в помещение с кондиционером. Однако если у хаджи есть хронические заболевания, лучше позаботиться о нужных лекарствах заранее.



– Как совершать хадж людям с ограниченными возможностями?



– Существует множество способов. Обычно инвалиды едут вместе с сопровождающим, который помогает ему совершить обряды на кресле-каталке. Также паломники могут ездить на специальных открытых машинах, который двигаются со скоростью менее 10 км в час. Для таких паломников предусмотрены отдельные места, где они передвигаются и не мешают другим.



– Можно ли просто поехать в хадж без путевки?



– Раньше это было обыденным явлением: люди садились на уазик и начинали свое долгое путешествие. В начале 2000-х из Казани собирали целые караваны на автобусах. Сейчас такого почти нет: люди смотрят на комфорт, и есть условия и возможности, чтобы его обеспечить. К тому же хадж визу получить в одиночку невозможно. Есть туристические визы, но на период хаджа с ней нельзя попасть в Мекку. В 25 км от города стоят пропускные пункты, проверяющие всех. Без нее человека просто не пропустят.



В завершении интервью хотелось бы пригласить всех желающих совершить хадж или умру к нам в офис. Мы поможем вам подобрать наиболее подходящую для них программу.

Ранис Вахитов – генеральный директор «ДУМ РТ Хадж».

Подготовил Владислав Безменов, milliard.tatar