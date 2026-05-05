Татарстан третий год подряд сохраняет квоту в 1,8 тысячи паломников в хадж

В этом году в хадж от Татарстана отправится 1800 паломников, рассказал заместитель председателя ДУМ РТ, имам-хатыб мечети «Марджани» Равиль Зуферов на пресс-конференции в «Татар-информе». Первая группа хаджиев отправится 16 мая.

«Каждую группу сопровождает опытный руководитель хазрат, знающий арабский язык и законы Королевства Саудовская Аравия, и наши врачи», – рассказал Равиль хазрат.

Данная квота для Татарстана не менялась с 2024 года. Официальным хадж-оператором в республике является «ДУМ РТ Хадж».

Напомним, что вместе с татарстанскими хаджиями, как всегда, выезжают 20 врачей разных специальностей. Врачи сопровождают паломников в пути, в отелях и в палаточном городке в долине Мина, на Арафате, на протяжении всей поездки.