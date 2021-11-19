В выходные на Татарстан обрушатся метели и сильный ветер

В субботу и воскресенье, 20 и 21 ноября, в Татарстане из-за прихода активного западного циклона опять ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

При прохождении фронтальных разделов на территории республики будет идти снег и мокрый снег, местами сильный. При этом завтра сильный снег вероятен преимущественно ночью. Вновь прогнозируются метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров.

Умеренный южный и юго-западный ветер временами будет усиливаться до 15–20 м/с. На дорогах региона образуется гололедица, кое-где возможны снежные заносы и снежная каша, отмечают синоптики.

В субботу небо над Татарстаном будет облачным. В ночные часы температура воздуха по республике составит от 0 до 5 градусов мороза. В дневные — воздух прогреется до -3, +1 градуса.

В воскресенье, согласно предварительным данным метеорологов, в регионе сохранится облачная и снежная погода, местами — с метелями. Ветер по-прежнему будет порывистым, но постепенно поменяет направление на западное. Температурный фон при этом останется примерно таким же.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МЧС РТ напомнило, как следует себя вести при метели и гололедице.