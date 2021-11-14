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Погода
14 ноября 2021  15:42

В Татарстане ожидаются метели и до 14 градусов мороза

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Завтра, 15 ноября, в Татарстане, включая Казань, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Прогнозируется небольшой, а местами и умеренный снег. Будет дуть умеренный южный ветер, который со временем сменит направление на северо-восточное.

Днем в отдельных районах, включая Казань, вновь вероятны метели с ухудшением видимости до 1–2 километров. На дорогах опять образуется гололедица, отмечают синоптики.

В ночные и утренние часы температура воздуха по Татарстану составит от -5 до -10 градусов, а на востоке региона — и до 14 градусов мороза. В дневные — воздух прогреется до -3, -8 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, во вторник, 16 ноября, осадки маловероятны. Однако в среду, 17-го числа, они вернутся в республику. В этот день ожидается заметное повышение температурного фона.

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