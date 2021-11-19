МЧС РТ напомнило, как следует себя вести при метели и гололедице в предстоящие выходные

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные, 20 и 21 ноября, на территории Татарстана в связи с выходом активного западного циклона ожидается ухудшение погодных условий.

Местами в республике ожидаются мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров, сильный ветер, на дорогах гололедица, снежные заносы и снежная каша. Ночью температура составит от нуля до -5 градусов, днем от -3 до +1 градуса.

В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили об основных мерах безопасности при непогоде. Во время сильной метели выходите из дома лишь в исключительных случаях, при этом нельзя выходить в одиночку. За рулем авто можно двигаться только по большим дорогам и шоссе.

Если вы потерялись вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место своего нахождения и по возможности дождитесь окончания метели.

Водителям рекомендуют при поездке на дальние расстояния проверить состояние своего авто. Проверьте работу двигателя, аккумулятора, запаситесь топливом, продуктами и теплыми вещами. Также имейте при себе аварийный комплект, в который входят зарядка для телефона, запасной аккумулятор, теплая одежда и одеяла, небольшую лопату, ручной фонарь, аптечку, еду и питье.

Во время сильного ветра рекомендуется остаться дома, плотно прикрыв окна и двери. На улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Не паркуйте автомобиль около крупных деревьев.

Если на дорогах образовалась гололедица, увеличьте дистанцию между машинами. Пешеходам также необходимо вести себя осторожнее на улице и не перебегать дорогу перед автомобилем.

В случае любой беды обращайтесь по единому номеру вызова экстренных служб – 112.