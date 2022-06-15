В ВОЗ переименуют вирус оспы обезьян по просьбе ученых

Всемирная организация здравоохранения собирается переименовать вирус оспы обезьян по просьбе ученых из разных стран мира, заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 30 экспертов со всего мира написали коллективное письмо, указав, что считают название вируса неточным. Они подчеркнули, что этот вирус нельзя называть африканским.

«ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время», – заверил глава организации.

Оспа обезьян — это редкая инфекция, проявляющаяся лихорадкой, головной болью, увеличением лимфатических узлов, ознобом и истощением. Со временем на лице и разных частях тела появляется заметная сыпь. Чаще всего этим заболеванием страдают жители Африки. Однако в последние месяцы специалисты в разных странах Европы и Америки, а также в Австралии начали сталкиваться с десятками случаев заражения. Пока не установлено, как именно распространяется вирус.

В Нигерии 30 мая зафиксировали первый летальных исход от этого заболевания. А в начале июня стало известно об одном зараженном в Марокко, приехавшем из Европы.