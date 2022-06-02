В Марокко выявили первый случай заражения оспой обезьян

Министерство здравоохранения Марокко заявило о первом случае заболевания вирусом обезьяньей оспы. Зараженным оказался мужчина, приехавший из Европы, сообщает РИА Новости.

«Первый случай обезьяньей оспы зафиксирован в Марокко: это прибывший из европейской страны гражданин <…>, его состояние стабильное и не вызывает опасений, он находится под контролем врачей», — цитирует агентство пресс-релиз медицинского ведомства.

Отмечается, что лица, контактировавшие с заболевшим, известны и ни у кого из них пока нет симптомов этого вируса.

Оспа обезьян — это редкая инфекция, проявляющаяся лихорадкой, головной болью, увеличением лимфатических узлов, ознобом и истощением. Также на лице и разных частях тела со временем появляется заметная сыпь. Обычно вирус переносится в легкой форме и пациент выздоравливает через несколько недель, но у некоторых людей он может вызывать осложнения.

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что риск завоза оспы обезьян в республику сведен к минимуму, о чем сообщал «Татар-информ».