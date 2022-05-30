В Нигерии зафиксирована первая смерть от оспы обезьян

Первый летальный исход от вируса оспы обезьян зафиксировали в Нигерии. Об этом заявили в местном центре профилактики и контроля заболеваний, сообщает РИА Новости.

«Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты», – говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что сейчас в стране 21 зараженный этой инфекцией. Случаи заболеваемости наблюдаются в разных регионах Нигерии: Адамава, Лагос, Байелса, Дельта, Кросс Ривер, столичная территория Абуджи и других.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предположили, что оспа обезьян вряд ли достигнет таких же масштабов распространения, как эпидемия коронавирусной инфекции.

Впервые случай заражения человека этим вирусом был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии чаще всего это заболевание наблюдалось у людей в Африке. Однако в последний месяц специалисты в разных странах Европы, Америки и Австралии начали сталкиваться с десятками случаев заболевания. Пока не установлено, как именно распространяется вирус.

Это редкая инфекция, проявляющаяся лихорадкой, головной болью, увеличением лимфатических узлов, ознобом и истощением. Также на лице и разных частях тела со временем появляется заметная сыпь.