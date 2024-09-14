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Общество 14 сентября 2024 12:59

В воскресенье на Татарстан обрушатся грозы с сильным ветром

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В воскресенье на Татарстан обрушатся грозы с сильным ветром
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 15 сентября, в Татарстане прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Местами по республике ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–17 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким. Идти против такого ветра трудно, из-за него качаются стволы деревьев. На воде при нем громоздятся волны, срываются гребни, пена ложится полосами по ветру.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие дни в Татарстане сохранится летняя погода — на 5–8 градусов теплее нормы.

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #грозы
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