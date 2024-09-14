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Общество 14 сентября 2024 07:00

В выходные температура воздуха в Татарстане прогреется до +26 градусов

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В субботу, 14 сентября, в Татарстане не ожидается существенных осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается юго-восточный c переходом на северо-восточный 3-8 м/с.

При этом днем температура воздуха прогреется до +21..+26 градусов.

По предварительным данным, в воскресенье, 15 сентября, в республике днем местами пройдет небольшой дождь. Однако температура днем поднимется до +21..+26 градусов.

#прогноз погоды #Татарстан
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