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В выходные температура воздуха в Татарстане прогреется до +26 градусов
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В субботу, 14 сентября, в Татарстане не ожидается существенных осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается юго-восточный c переходом на северо-восточный 3-8 м/с.
При этом днем температура воздуха прогреется до +21..+26 градусов.
По предварительным данным, в воскресенье, 15 сентября, в республике днем местами пройдет небольшой дождь. Однако температура днем поднимется до +21..+26 градусов.
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