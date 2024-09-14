В выходные температура воздуха в Татарстане прогреется до +26 градусов

В субботу, 14 сентября, в Татарстане не ожидается существенных осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается юго-восточный c переходом на северо-восточный 3-8 м/с.

При этом днем температура воздуха прогреется до +21..+26 градусов.

По предварительным данным, в воскресенье, 15 сентября, в республике днем местами пройдет небольшой дождь. Однако температура днем поднимется до +21..+26 градусов.