В Волгоградской области два дома повреждены из-за падения обломков неопознанного объекта

В рабочем поселке Линево Жирновского района Волгоградской области два жилых дома повреждены в результате падения обломков «неустановленного объекта». В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба районной администрации.

Районные власти обратили внимание на то, что пользователи социальных сетей и СМИ активно обсуждают падение «металлических обломков и возгорание объекта» на окраине поселка Линево.

«Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома», — заявили в администрации.

На месте падения обломков неустановленного объекта выехали работники МЧС и полиции, сотрудники администрации района.

В последнее время власти Волгоградской области не раз сообщали о падении обломков неопознанных объектов. Так, 16 декабря такой инцидент произошел в Еланском районе, а 30 декабря — в Руднянском. Однако ранее подобные случаи происходили вне населенных пунктов.