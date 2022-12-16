В Волгоградской области обнаружили металлические обломки упавшего неопознанного объекта

В Волгоградской области, на территории Еланского района обнаружили металлические обломки от упавшего неустановленного объекта.

Как сообщили в телеграм-канале администрации района, упавшие части неопознанного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, никто не пострадал. На месте работают полицейские и спецслужбы.

«По мере появления новой информации о случившемся жители района будут проинформированы через официальные паблики, социальные сети и СМИ», – сообщает глава Еланского района Дмитрий Литвинов.