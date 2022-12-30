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Происшествия
30 декабря 2022  14:05
Павел Климчак

В Волгоградской области обнаружили обломки упавшего неизвестного объекта в поле

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Упавшие обломки от неизвестного объекта нашли в поле возле Ильменского сельского поселения Руднянского района в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу поселения Владимира Плющенко.

В данный момент территория оцеплена, от обломков никто не пострадал, разрушений также нет. Обломки были обнаружены местными жителями примерно в 15 километрах от сельского поселения.

Пока остается неизвестным, когда и как именно обломки оказались возле поселка.

#Волгоград
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