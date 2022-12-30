В Волгоградской области обнаружили обломки упавшего неизвестного объекта в поле

Упавшие обломки от неизвестного объекта нашли в поле возле Ильменского сельского поселения Руднянского района в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу поселения Владимира Плющенко.

В данный момент территория оцеплена, от обломков никто не пострадал, разрушений также нет. Обломки были обнаружены местными жителями примерно в 15 километрах от сельского поселения.

Пока остается неизвестным, когда и как именно обломки оказались возле поселка.