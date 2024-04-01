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В военкомате Татарстана напомнили, что не будут привлекать призывников к участию в СВО
Призывники, которые отправятся проходить срочную службу во время предстоящего весеннего призыва, не будут направлены в пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах или для выполнения задач специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» сообщил временно исполняющий обязанности Военного комиссара Республики Татарстан Алексей Денькин.
Ранее в Генеральном штабе ВС РФ заявили, что не будут направлять срочников в зону СВО. Срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Новобранцы к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, подробнее в материале «Татар-информа».
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