В военкомате Татарстана напомнили, что не будут привлекать призывников к участию в СВО

Призывники, которые отправятся проходить срочную службу во время предстоящего весеннего призыва, не будут направлены в пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах или для выполнения задач специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» сообщил временно исполняющий обязанности Военного комиссара Республики Татарстан Алексей Денькин.

Ранее в Генеральном штабе ВС РФ заявили, что не будут направлять срочников в зону СВО. Срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Новобранцы к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, подробнее в материале «Татар-информа».