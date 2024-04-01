Военкомат Татарстана: «Призывники к участию в СВО привлекаться не будут»

В соответствии с Указом Президента РФ от 31 марта 2024 года призыв на военную службу будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля, Республика Татарстан не исключение и призывные мероприятия пройдут в этот же период.

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил РФ акцентировал внимание: «…все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания».

В апреле – июле планируется призвать и направить из Республики Татарстан для прохождения военной службы около 3,5 тысячи человек.

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Республики Татарстан Алексей Денькин

Каковы особенности весеннего призыва граждан на военную службу?

С 1 января 2024 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Призывной возраст увеличен с 27 до 30 лет.

Все призывники, состоявшие на воинском учете и достигшие 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были в установленном порядке сняты с воинского учета призывников и переданы в запас.

Первые отправки призывников со сборного пункта Республики Татарстан в войска предварительно планируются после 15 апреля.

Проводится ли работа в республике по отбору в научные роты?

В республике продолжается работа по комплектованию выпускниками высших учебных заведений научных рот ВС РФ. Это штатные подразделения Вооруженных Сил, предназначенные для выполнения конкретных научно-прикладных задач по заказу и в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Задачей военнослужащих, проходящих военную службу в научных ротах, является проведение актуальных военно-научных исследований.

С февраля по март представителями научных рот в вузах республики отобрано порядка 15 человек.

Как быть призывникам, которые стремятся попасть в какие-то определенные войска? Может быть, им не стоит дожидаться повестки, а самостоятельно прибыть в военный комиссариат?

Молодым людям необходимо являться в военные комиссариаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме завершить мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе пройти медицинское обследование в целях вынесения обоснованного заключения о годности к военной службе.

Напомню, что граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу и годные по состоянию здоровья, на медицинское освидетельствование вызываться не будут. Они будут приглашены только на призывную комиссию для предоставления соответствующей отсрочки.

Что касается возможности выбора войск, где бы призывник хотел служить, то решение о направлении в виды и рода войск призывная комиссия принимает с учетом потребности войск, годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, уровня его образования, имеющейся у него подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.

В этом году, как и в предыдущие годы, мы продолжаем работу по укреплению шефских связей с воинскими частями, комплектованию их молодым пополнением. В настоящее время действует 66 шефских соглашений с 57 воинскими частями.

Для каждого вида, рода войск предъявляются свои требования к прохождению военной службы. К пожеланиям призывников при принятии такого решения призывные комиссии также прислушиваются.

Треть призывников, как правило, направляется в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они направляются в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники.

Граждане, имеющие детей, больных и пожилого возраста родителей, направляются для прохождения службы в воинские части, дислоцирующиеся вблизи места жительства, в пределах установленных норм призыва граждан на военную службу.

При этом надо учитывать, что предназначение призывников по видам и родам войск осуществляется исходя из установленного задания на призыв. Вместе с тем право на выбор вида, рода войск имеют призывники, освоившие военно-учетные специальности в образовательных организациях ДОСААФ Республики Татарстан.

Значительный вклад в работу с призывниками и их родителями вносит Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан во главе с Сарией Сабурской, которая совместно с Военным комиссариатом Татарстана принимает активное участие во многих мероприятиях, связанных с призывом на военную службу.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ традиционно планирует сопровождение воинских команд в целях ознакомления с условиями прохождения военной службы и бытом военнослужащих. Проведение «Школы правовых знаний» планируется на сборном пункте Республики Татарстан при проведении отправок призывников в войска.

Каково отношение ребят к исполнению своей конституционной обязанности?

Большинство юношей желают пройти военную службу по призыву и понимают, что служба Родине для них не в тягость, а почетная обязанность. Некоторые ребята сразу выбирают прохождение военной службы путем заключения контракта. Заключить контракт ребята могут с 18-летнего возраста. Уклонение от исполнения воинской обязанности на сегодняшний день стало слишком финансово затратным.

Хотел бы дополнить несколько слов о проводимой работе по поступлению на военную службу по контракту.

В настоящее время значительно увеличилось количество граждан, принявших решение поступить на военную службу по контракту. Для своевременного оформления кандидатов, поступающих на военную службу по контракту, работают группы во всех муниципальных районах республики. Увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами.

Работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии со всеми органами власти на местах.

А есть ли среди татарстанских призывников те, кто выбрал альтернативную гражданскую службу?

В период подготовки к весеннему призыву 2024 года около 40 человек подали заявления на замену военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Призывные комиссии заявления рассмотрели и приняли соответствующие заключения о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу.

В период весеннего призыва эти ребята будут направлены к местам прохождения альтернативной гражданской службы – это, как правило, медицинские организации, а также организации социального обеспечения. Соответствующее задание по направлению к местам прохождения альтернативной службы поступило от Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации.

Алексей Юрьевич, в завершение нашей беседы напомните призывникам и их родителям, где они могут найти интересующую их информацию о призыве.

Она размещена на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. В разделе «Призывникам» есть полезная информация про призыв граждан на военную службу.

Раздел «Научные роты» содержит требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в этих подразделениях. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора.

Благодаря разделу «Контакты» (подраздел «Для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

Кроме того, на официальном сайте интернет-портала Республики Татарстан создан и функционирует информационный раздел «Военный комиссариат Республики Татарстан».

Есть ли у них возможность задать волнующий вопрос напрямую, а не посредством обращений, электронной приемной или через сайт? Будет ли в этот раз организована работа прямой телефонной линии, ставшей уже традиционной?

На интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат Республики Татарстан» с 1 апреля по 15 июля будет функционировать подраздел «Горячая линия». В нем указаны все телефоны горячей линии, в том числе и телефоны военных комиссариатов в муниципальных районах. Время приема звонков: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Прием звонков в Военном комиссариате Татарстана: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Фотографии предоставлены Военным комиссариатом РТ