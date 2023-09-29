В Генштабе ВС РФ заявили, что срочников не отправят в зону СВО

В российском Генштабе заявили, что не будут направлять срочников в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Напомним, с 1 октября во всех субъектах страны начнется осенний призыв. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера, где призыв из-за климата начнется с 1 ноября.

Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 16 октября 2023 года.

По данным ведомства, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС на территории России.

По словам Цимлянского, отправка срочников в новые регионы исключена. Он уточнил, что в зону боевых действий будут направлять исключительно контрактников и добровольцев.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», – отметил он.