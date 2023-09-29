Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочников не отправят в зону СВО
В российском Генштабе заявили, что не будут направлять срочников в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Напомним, с 1 октября во всех субъектах страны начнется осенний призыв. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера, где призыв из-за климата начнется с 1 ноября.
Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 16 октября 2023 года.
По данным ведомства, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС на территории России.
По словам Цимлянского, отправка срочников в новые регионы исключена. Он уточнил, что в зону боевых действий будут направлять исключительно контрактников и добровольцев.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», – отметил он.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа