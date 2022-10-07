В военкомате РТ объяснили ситуацию с девушкой, решившей ехать добровольцем в зону СВО

После того, как СМИ и телеграм-каналы растиражировали новость о жительнице Менделеевска, которая решила отправиться добровольцем в зону СВО, и ей якобы пришла повестка, «Татар-информ» обратился за разъяснением в военкомат.

По информации представителя военного комиссариата республики, 22-летняя жительница Менделеевска действительно оформила заявку на сайте в качестве добровольца. После чего ей было отправлено уведомление – не путать с повесткой – за электронной подписью военного комиссара. В нем были указаны дата и время прибытия в районный военкомат, а также перечень документов, которые необходимо взять с собой. Такие уведомления, объяснили в военкомате, автоматически приходят всем, кто подает заявку в качестве добровольца.

«Когда заявитель прибывает в военкомат района, у него проверяют документы. Если человек по всем критериям подходит под требования частичной мобилизации, то военкомат принимает решение о принятии его в качестве добровольца», – рассказали «Татар-информу» в республиканском военкомате.

Как стало известно агентству, из Менделеевска действительно приезжали две женщины. С ними побеседовали, взяли их данные и номера телефонов. Им объяснили, что по закону о частичной мобилизации женщин в качестве добровольцев не забирают.

Указ о проведении частичной мобилизации 21 сентября подписал Президент РФ Владимир Путин. Призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Ранее «Татар-информ» сообщал, кто подлежит мобилизации, кого не призовут и какие выплаты и гарантии положены мобилизованным от государства.