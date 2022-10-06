Выплаты, льготы, бронь и кредитные каникулы: мобилизация в вопросах и ответах

Ровно три недели прошло с момента объявления частичной мобилизации в России. На многие вопросы, которые возникли у людей в связи с этим, официальные ведомства давали ответы. «Татар-информ» решил еще раз напомнить, кто подлежит мобилизации, кого не призовут и какие выплаты и гарантии положены мобилизованным от государства.

В первую очередь призывать будут тех запасников, чьи специальности наиболее востребованы для выполнения боевых задач на данный момент Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Меня призовут?»

С начала объявления частичной мобилизации в России тысячи граждан задаются одним и тем же вопросом: кого она коснется? Несмотря на многочисленные комментарии Минобороны и других государственных ведомств, для многих этот вопрос по-прежнему остается открытым.

Еще 21 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил, что попадут под частичную мобилизацию только военные из запаса, то есть отслужившие россияне, которые имеют боевой опыт.

В первую очередь призывать будут тех запасников, чьи специальности наиболее востребованы для выполнения боевых задач на данный момент, – это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и водители-механики. Определенной очередности призыва нет, но приоритет отдается именно запасникам с указанными специальностями, а также военным опытом.

Что касается званий: призыву подлежат как офицеры, так и рядовые. Установленный для призыва возраст: для рядовых и сержантов – до 35 лет, для младших офицеров – до 50 лет, старших – до 55 лет.

Кроме того, в Минобороны не раз подчеркивали, что некоторые должности могут замещаться женщинами, которые имеют соответствующую военно-учетную специальность. К примеру, медработники. Однако в подобных специалистов на сегодняшний день потребность минимальная.

Таким образом, если вы не подходите хотя бы по одному из перечисленных выше критериев, то частичная мобилизация вас никак не коснется. Если же вы все-таки получили повестку по мобилизации, но считаете, что произошла ошибка, вы можете подать жалобу на портале Госуслуг.

Мобилизации не подлежит россиянин, признанный временно не годным по состоянию здоровья Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кого не призовут?

Минобороны дополнительно перечислило список тех, кто ни в коем случае не подлежит призыву. В первую очередь это те, кто признан временно не годным по состоянию здоровья.

Мобилизации не подлежит россиянин, если:

он ухаживает за членом семьи либо за инвалидами I группы;

имеет на иждивении четырех и более детей до 16 лет;

его мать кроме него имеет еще четверых и более детей до 8 лет и воспитывает их без мужа.

Отдельно в Минобороны напомнили, что освобождаются от призыва работники предприятий оборонной промышленности. Также право на отсрочку получают граждане, забронированные установленным порядком за организациями, согласно пункту 1 статьи 18 закона «О мобилизационной подготовке».

Не подлежат призыву по мобилизации и военные пенсионеры, а также находящиеся в отставке и снятые с воинского учета. Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, также не призываются, в отличие от тех, кто уехал из страны ненадолго и по месту жительства состоит на воинском учете, – их могут призвать. Россияне с двойным гражданством также попадают под частичную мобилизацию.

Что касается студентов и призывников-срочников. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что призывники-срочники не будут привлекаться для участия в СВО.

Также мобилизация никак не коснется студентов очной и очно-заочной форм обучения. Студенты-заочники могут попасть под частичную мобилизацию.

Также не призываются граждане, которые состоят на учете в психдиспансере.

Любой житель может сам убедиться, подлежит он мобилизации или нет. Для этого ему нужно обратиться в военкомат по месту жительства.

Компания не может уволить мобилизованного сотрудника, трудовой договор с ним должен быть приостановлен на время службы Фото: © «Татар-информ»

«А как же моя работа?»

Многие переживают, что, уйдя на службу, они потеряют работу, доход, а также возможность поддерживать свою семью, детей. Однако это не так – государство, как и местные власти, практически ежедневно разрабатывают новые меры поддержки для мобилизованных и их близких.

Согласно постановлению Правительства РФ, компания не может уволить мобилизованного сотрудника, трудовой договор с ним должен быть приостановлен на время службы. Работодатель может взять на это место другого человека, но только на срочный трудовой договор. Таким образом, все, кто был призван по мобилизации, смогут вернуться на свои рабочие места на прежних условиях.

Рядовой и сержант в зоне СВО будут получать от 200 тысяч рублей и выше, офицер – от 250 тысяч рублей и выше Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сколько заплатят мобилизованным?

Что касается зарплат мобилизованных, на период сборов и боевого слаживания они будут высчитываться из оклада по воинскому званию и оклада по воинской должности. То есть в среднем ежемесячная зарплата рядового и сержанта будет достигать 25-30 тысяч рублей, а офицера – 35-40 тысяч рублей.

Деньги могут поступать либо на счета мобилизованных, либо, если потребуется, на счета их родственников.

Во время выполнения задач на территории ЛДНР и Украины зарплата рассчитывается уже по другой формуле: к окладу по воинскому званию прибавляются уже два оклада по воинской должности, а также суточные в размере 4222 рубля в день и премии за эффективное и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Также для мобилизованных предусматриваются надбавки – за руководство личным составом и за участие в активных боевых действиях.

Исходя из такого расчета, рядовой и сержант в зоне СВО будут получать от 200 тысяч рублей и выше, а офицер – от 250 тысяч рублей и выше.

Зарплата мобилизованным начисляется с момента зачисления в списки части, а выплачиваться будет с 10-го по 20-е число каждого месяца. Для того чтобы получить деньги, военнослужащий должен написать заявление в единый расчетный центр, указав реквизиты.

Попавшие под частичную мобилизацию имеют право на такие же социальные гарантии, льготы и денежное довольствие, как у контрактников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие льготы?

По федеральному закону от 26 марта этого года все военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации на Украине, получают статус ветерана боевых действий. Что дает подобное звание гражданам России?

Статус ветерана боевых действий дает военнослужащему право на соцгарантии в области пенсионного, медицинского, жилищного и социального обслуживания. Кроме того, ветераны могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату, которая с 1 февраля этого года составляет 3481,85 руб.

В дополнение к этому им полагается бесплатный проезд в общественном транспорте, путевка в санаторий и лекарства. Если же ветеран отказывается от этих льгот, то ему взамен увеличивают денежное пособие.

Не стоит забывать и о тех мерах поддержки, которые оказываются государством семьям мобилизованных. Родным и близким военнослужащих предоставляют бесплатные путевки в санатории и на курорты, кредитные каникулы на время участия военнослужащего в СВО и медпомощь по необходимости.

Кроме того, женам мобилизованных и другим членам их семей будет оказываться содействие в трудоустройстве, а детям, чьи отцы отправились служить, предоставят места в яслях и детских садах.

Дети военнослужащих могут поступить без вступительных экзаменов в Президентские кадетские училища, а также в Морской и Казачий кадетские военные корпуса.

Не стоит, разумеется, забывать, что любые боевые действия – это опасное место, где военнослужащие могут погибнуть. В таком случае предусмотрены следующие выплаты семье погибшего участника СВО:

Единовременное пособие – 4 452 696,06 руб.

Единовременная выплата – 5 000 000 руб.

Страховое обеспечение – 2 968 464,04 руб.

Ежемесячная пенсия по потере кормильца

Кроме того, военнослужащему и его супруге гарантировано списываются кредитные обязательства, а также погашается кредит по военной ипотеке. Детям погибших участников СВО предоставят бюджетные места в специализированных военных учреждениях образования и в вузах.

Кредитные каникулы не предоставляются автоматически, только по заявлению самого участника СВО Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Что будет с моим кредитом?»

Участники спецоперации могут сами оформить кредитные каникулы, то есть временно приостановить платежи по займу. Это касается всех потребительских кредитов и займов, в том числе ипотеки и выплат по кредитным картам.

Самое главное, чтобы кредит был взят до мобилизации или до начала участия в спецоперации. Каникулы распространяются на весь срок службы по мобилизации, плюс 30 дней. К тому же этот срок может быть продлен и дальше, например, пока заемщик находится в больнице на излечении от ранений, полученных во время боевых действий.

Банки и ломбарды не имеют права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик подходит по всем законным критериям.

Однако кредитные каникулы не предоставляются автоматически, только по заявлению самого участника СВО. Соответствующую заявку можно подать либо в отделении банка, либо в личном кабинете на официальном сайте организации, если такая функция присутствует. Обратиться в банк можно в любой момент, пока действует кредитный договор, но до 31 декабря 2023 года. Прервать каникулы также можно в любой момент – достаточно обратиться к соответствующему кредитору.

Документы об участии в СВО мобилизованный может предоставить банку сам. Вместе с тем представитель банка может и самостоятельно обратиться за этой информацией в Минобороны.

Штрафы и неустойки за просрочку по кредиту также замораживаются и не будут расти в период каникул. Также банк не имеет никакого права продавать имущество заемщика, которое тот оставил в залог.

Для детей мобилизованных организовано бесплатное двухразовое питание в школах с 10 октября и до конца учебного года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как Казань помогает семьям мобилизованных?

О мерах поддержки мобилизованных и их семей в Казани рассказал мэр города Ильсур Метшин. Он сообщил, что по социально-гуманитарным вопросам мобилизации в столице республике организован штаб, сотрудники которого индивидуально прорабатывают все проблемы с каждой семьей мобилизованных.

Сегодня штаб уже оказывает немаловажную помощь для детей военнообязанных: для них организовано бесплатное двухразовое питание в школах с 10 октября и до конца учебного года, а также бесплатный проезд в общественном транспорте, тоже с 10 октября. Дошкольникам предоставили бесплатное посещение детских садов с 1 ноября.

Кроме того, дети мобилизованных могут бесплатно посещать театры, музеи и зоопарки. Ребенка может бесплатно сопровождать один взрослый. Также для детей будет бесплатным посещение бассейнов и тренажерных залов.

Помимо уже сформированных механизмов помощи штаб прорабатывает и другие проблемы, с которыми столкнулись близкие военнослужащих. В частности, это помощь с лечением, оплата налогов и поиск работы.