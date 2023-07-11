В Вильнюсе стартовал двухдневный «судьбоносный» саммит НАТО

Сегодня в Вильнюсе стартовал двухдневный саммит НАТО. Главными темами встречи членов Североатлантического альянса станет рассмотрение заявок Украины и Швеции на присоединение к военному блоку.

Киевские власти назвали саммит «судьбоносным», подчеркнув, что их не устроит никакое другое решение саммита, кроме приглашения в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в саммите очно – он приедет на площадку завтра, чтобы публично обратиться ко всем главам стран-членов альянса с просьбой принять его страну в организацию, передает Bloomberg со ссылкй на источники.

Также на полях саммита пройдет встреча Президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана и американского лидера Джо Байдена – он уже прибыл в Вильнюс. Как ранее сообщал «Татар-информ», они планируют обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы.

На завтра в программу саммита включены совместное выступление Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Украину в НАТО пока не примут, однако готовиться заявление, что «ее место в альянсе», пишет газета The New York Times со ссылкой на официальные лица. По информации издания, в коммюнике по итогам саммита в Вильнюсе будет содержаться заявление о том, что «законное место Украины в альянсе НАТО».

Напомним, Столтенберг накануне заявил, что Эрдоган согласился как можно скорее отправить протокол о присоединении Швеции к НАТО для ратификации в парламент страны. Со своей стороны Швеция согласилась представить дорожную карту «в качестве основы своей продолжающейся борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях».