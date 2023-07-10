Столтенберг заявил о согласии Турции на вступление Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг и Ульф Кристерссон

Фото: www.nato.int

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее отправить протокол о присоединении Швеции к НАТО для ратификации в парламент страны. Об этом в своем Twitter’е сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«<…> Президент Эрдоган согласился в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции [в НАТО] в Великое национальное собрание и обеспечить ратификацию», — написал политик.

Столтенберг счел решение турецкого лидера «историческим шагом», который сделает сильнее «всех союзников по НАТО» и обезопасит их.

Заявление Столтенберга состоялось после переговоров Эрдогана с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном при участии самого генсека НАТО и главы Евросовета Шарля Мишеля в преддверии саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Upd. (23.12): На сайте НАТО отмечается, что Швеция согласилась представить дорожную карту «в качестве основы своей продолжающейся борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях».

Кроме того, королевство обязалось поддерживать усилия «по активизации процесса вступления Турции в Евросоюз, включая модернизацию Таможенного союза ЕС — Турция и либерализацию визового режима».

Помимо этого, Столтенберг уточнил, что в аппарате НАТО впервые создается должность координатора по борьбе с терроризмом.