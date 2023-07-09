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Эрдоган и Байден договорились встретиться на полях саммита НАТО
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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган и американский лидер Джо Байден планируют провести встречу на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Об этом передает РИА Новости.
«Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы», — рассказали в канцелярии турецкого Президента.
Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля.
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