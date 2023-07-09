Эрдоган и Байден договорились встретиться на полях саммита НАТО

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган и американский лидер Джо Байден планируют провести встречу на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Об этом передает РИА Новости.

«Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы», — рассказали в канцелярии турецкого Президента.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля.