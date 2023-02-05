Министр обороны Украины заявил, что готов уйти в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности уйти в отставку, если такое решение примет украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек — Верховный главнокомандующий — Президент Украины Владимир Зеленский. По Конституции он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает», — заметил Резников в ответ на вопрос о возможном уходе с поста главы военного ведомства.

По словам министра, только по решению главы государства он «будет принимать те или иные решения». Затем, подчеркнул Резников, он будет делать то, что предложит Зеленский.

Ранее о вероятной отставке Резникова написало издание «Украинская правда». По его информации, политик останется в команде украинского лидера и может стать министром юстиции. Занимающего сейчас этот пост Дениса Малюську могут отправить послом в одну из стран Европы.

Министром же обороны может быть назначен нынешний руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, хотя ему, по словам источников, не очень нравится перспектива работать с «огромной бюрократической машиной».

До этого о возможной замене Резникова на Буданова написал в Telegram-канале депутат Верховный Рады Ярослав Железняк. Он утверждал, что Резников может возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, сменив действующего главу ведомства Павла Рябикина.

Кроме того, об отставке Резникова как о свершившемся факте сегодня заявил перебравшийся в Россию бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, назвавший его «проворовавшимся министром».