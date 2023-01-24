Названа причина крушения вертолета с руководством МВД Украины

Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах могла стать ошибка пилота, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, пилот вертолета, на борту которого находился глава МВД Украины Денис Монастырский, вел летательный аппарат слишком низко, несмотря на туман.

В условиях ограниченной видимости пилот слишком поздно заметил высотный дом, а такой маршрут, вероятно, выбрал из-за опасений ракетных ударов со стороны Беларуси.

По данным издания, в тот момент сработало радиоэлектронное подавление, которое влияло на навигацию, поэтому пилот решил лететь через Бровары. Был густой туман, не было света, и красные фонари на высотных домах были отключены.

В критический момент, уже совсем близко к зданию, пилот увидел дом, но катастрофу предотвратить уже не мог. Он резко накренил вертолет, и тот упал на ближайший детский сад.

Летательный аппарат, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января утром вблизи детсада в Броварах. На борту находились девять человек, включая главу МВД Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина, госсекретаря ведомства Юрия Лубковича и их помощников.

По данным ТАСС, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, включая одного ребенка. Еще 25 человек пострадали, из них 11 детей.

Ранее «Татар-информ» опубликовал видео с места крушения вертолета у детского сада в Киевской области.