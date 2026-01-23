news_header_top
Руc Тат
СВО 23 января 2026

В Верхнем Услоне открылась выставка о преступлениях украинского неонацизма

В Верхнем Услоне открылась фотовыставка «Хроники террора украинского неонацистского режима».

Экспозиция посвящена преступлениям украинских националистических формирований и включает фотографии военных корреспондентов, фиксирующие последствия ударов по мирному населению Луганской и Донецкой народных республик, Новороссии, а также приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей.

Первыми посетителями выставки стали старшеклассники местной школы и гимназии.

В открытии приняли участие глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин и победитель программы «Батырлар. Герои Татарстана», ветеран специальной военной операции Максим Лядов.

Выступая на церемонии открытия, Евгений Варакин отметил, что экспозиция имеет важное значение для патриотического воспитания молодежи.

Он также поделился личным опытом участия в восстановлении городов Лисичанска и Рубежного, пострадавших в ходе боевых действий.

«Никогда не хотелось бы, чтобы кто-то из вас столкнулся с теми испытаниями, которые пережили жители Донбасса, ваши сверстники и их родственники», – сказал глава района.

Отдельное внимание в ходе мероприятия было уделено встрече школьников с Максимом Лядовым. Он рассказал о своем участии в специальной военной операции и ответил на вопросы подростков.

По словам организаторов, личные воспоминания ветерана помогли молодым людям глубже понять происходящие события и их последствия для мирного населения.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района.

