Победитель программы «Батырлар» пополнил команду главы Верхнеуслонского района

Максим Лядов, ставший победителем программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана», начал работу в команде руководства Верхнеуслонского района. Его наставником выступает глава муниципалитета Евгений Варакин.

Первый рабочий день Лядова выпал на минувший понедельник и выдался насыщенным. Утро началось с традиционного совещания, где его официально представили коллективу районной администрации. Во время встречи обсудили актуальные направления работы и ближайшие задачи.

Затем Максим Лядов вместе с наставником отправился на выездное совещание в село Нижний Услон. Главной темой стало благоустройство населенного пункта: поднимались вопросы инфраструктуры, улучшения качества жизни и взаимодействия с жителями.

В течение дня Лядов погрузился в практическую сторону работы муниципального управления: познакомился с системой делопроизводства, механизмами обратной связи с населением, процедурой обработки обращений и писем граждан.

Завершился день участием в подготовительном совещании по организации военно-исторической реконструкции «Рождение непобедимой и легендарной». Мероприятие пройдет в конце августа в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане». Максим Лядов выразил готовность активно включиться в подготовку.

«Сегодняшний день стал для меня важным шагом в новом профессиональном направлении. Я благодарен своему наставнику за поддержку и возможность проявить себя в работе на благо района и республики. Уверен, что впереди нас ждет продуктивное сотрудничество и множество интересных проектов», — отметил он, подводя итоги первого дня.

Начало работы Максима Лядова в администрации Верхнеуслонского района стало ярким примером того, как участники СВО успешно находят себя в мирной жизни, принося пользу обществу.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и направлена на поддержку участников и ветеранов СВО. Ее цель – формирование кадрового резерва, развитие лидерских компетенций, возвращение бойцов к активной профессиональной жизни.

В рамках отбора заявки на участие подали порядка 1600 человек. По итогам конкурсного этапа в программу были зачислены 45 участников. За каждым закреплен наставник – руководитель органа власти, готовый делиться своим опытом и знаниями.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого